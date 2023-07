Eleonora Buono, affetta da Sindrome di Down, a 19 anni si diploma con 100 e lode

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - Ciò che mi colpisce di più in questa storia è la sfida audace che Eleonora ha affrontato durante la prova orale dell'esame di stato, presentando un piatto complesso come le farfalle al salmone in versione flambé. Questo dimostra la sua creatività e il suo coraggio nel mettersi in gioco, non accontentandosi delle solite prove convenzionali. Inoltre, apprezzo il fatto che Eleonora abbia un sogno ben definito: lavorare nella sala di un ristorante o di un bar. La sua consapevolezza delle opportunità presenti sull'isola di Ischia dimostra una buona comprensione del mercato del lavoro e una volontà di mettersi in gioco in un settore in cui c'è una forte richiesta di personale.