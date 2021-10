Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Penso che alla base del femminicidio ci sia principalmente l’incapacità per alcuni maschi di accettare l’indipendenza delle donne, sempre più consapevoli, al giorno d'oggi, del loro valore intrinseco, al punto da esercitarlo con l’acquisizione sempre più ampia di cultura e indipendenza economica. L'omicidio brutale di Elena per mano del suo ex dovrebbe farci riflettere sulla crudeltà umana che, a volte, non conosce limiti, battendoci fermamente per una normativa più severa verso coloro che si macchiano di tali efferati reati.