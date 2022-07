Ascolta questo articolo

Un turista straniero di 57 anni è stato denunciato con la grave accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo fotografava bambini in costume da bagno o completamente nudi su una spiaggia dell’Isola d’Elba, dove alcuni attenti genitori lo hanno colto in flagrante, ed hanno allertato le autorità di Portoferraio.

Il 57enne, un turista ungherese, si trovava in una affollata spiaggia dell’isola toscana, e con la scusa di fotografare lo splendido mare dell’Elba, aveva spesso nei giorni passati tirato fuori lo smartphone e scattato alcune immagini. Nonostante all’apparenza sembrasse un normalissimo bagnante, con asciugamano in spalla e in mezzo agli altri turisti, alcuni genitori hanno notato che aveva tenuto degli atteggiamenti sospetti e lo hanno osservato attentamente nei giorni successivi.

Il loro appostamento non è stato invano, ed infatti hanno colto sul fatto l’uomo mentre fotografava di nascosto una bambina piccola che, insieme alla propria famiglia, si era sistemata con l’asciugamano proprio vicino al turista. Immediata la chiamata al 112 da parte dei genitori della piccola, ed in pochi minuti i carabinieri di Portoferraio, che si trovavano vicini perché già in servizio perlustrativo nella zona, sono arrivati sul posto, prima che l’uomo potesse fuggire.

Dopo aver raccolto i racconti dei testimoni presenti in spiaggia, i militari hanno portato via l’ungherese 57enne, conducendolo in caserma per ulteriori accertamenti. Durante la successiva perquisizione della camera d’hotel dove l’uomo alloggiava, i carabinieri hanno rinvenuto un tablet. Le memorie dello smartphone e del tablet del 57enne hanno lasciato pochi dubbi ai militari.

I due dispositivi infatti contenevano tantissime immagini di bambini, a volte in costume e a volte nudi, scattate nei giorni precedenti nella spiaggia dell’Elba. Per l’uomo è quindi scattata la denuncia per detenzione di materiale pedopornografico, ed è stato poi consegnato al responsabile del gruppo di viaggio del quale faceva parte per il rimpatrio immediato in Ungheria.