Ei fu… e il 5 maggio sarà il giorno di Napoleone Bonaparte

Emissione di respiro internazionale quella che si prevede in uscita il prossimo 5 maggio, un giorno che per una volta non è stato scelto a casa ma che è famoso anche grazie al commemorato di turno. Commemorazione che varie amministrazione hanno deciso a modo loro di ricordare.

Il Ministero dello sviluppo economico che ha competenza sulle uscite delle carte valori in Italia ha quindi inserito nel proprio programma e programmato la sua uscita proprio in questo giorno l’omaggio con un commemorativo della figura di Napoleone Bonaparte, nel suo bicentenario della scomparsa, avvenuta all’Isola di Sant’Elena nel 1821. Avrà un costo di 1,15 euro relativo al valore della tariffa B zona 1 (utile per spedire una lettera di primo peso all’interno dei confini europei).

Il francobollo come sempre stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato prevede una tiratura complessiva di: cinquecentomila esemplari curati in fogli da quarantacinque pezzi.

A lavora al suo bozzetto ci ha pensato il Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che ha realizzato una vignetta riproducente un dipinto di Andrea Appiani denominato “Ritratto di Napoleone re d’Italia”, conservato nella Pinacoteca Ambrosiana presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano; a completare il “rettangolino” troveremo in basso, a sinistra, la riproduzione del logo della Federazione Europea delle Città Napoleoniche realizzato per il Bicentenario della scomparsa di Napoleone. Con le scritte di completamente “NAPOLEONE”, “1769- 1821”, ed un “EI FU …” che rimanda a pensieri manzoniani che probabilmente contribui con la sua poesia a consegnarlo meglio alla storia

Come previsto dalle Linee Guida per l’emissione delle carte valori postali l’immagine verrà pubblicata il giorno dell’emissione del francobollo, lo stesso sarà naturalmente posto in vendita presso i canali di Poste Italiane che ne curerà anche il timbro del primo giorno di emissione ed i prodotti correllati, dal bollettino descrittivo alla cartella filatelica.