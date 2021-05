Una, forse due esplosioni, hanno devastato un capannone di Gubbio nel pomeriggio di oggi. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionali, il tetto dell’edificio è parzialmente crollato al momento della deflagrazione. Ad ora non sono note le cause che hanno provocato lo scoppio e le notizie sono in aggiornamento continuo. Pare però che tutto sia avvenuto in una zona della struttura dove vi è un laboratorio in cui si produce cannabis a scopo terapeutico. Sarebbero cinque le persone coinvolte. Una di loro sarebbe morta.

Due di loro sono state estratte già vive dalla macerie, mentre i soccorritori sono riusciti a mettersi in contatto con una terza persona che si troverebbe proprio sotto lo strato di crollo. Una persona quindi risulta al momento dispersa: si tratterebbe di una donna. L’esplosione potrebbe essere stata provocata da un fuga di gas partita da una bombola gpl. Su questi particolari si sta indagando ulteriormente. Le fiamme sono state visibili da svariati chilometri.

Tante le squadre al lavoro sul posto

Sul luogo del fatto di cronaca sono ancora a lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco giunte da Gubbio, Perugia e Gaifana. I soccorritori stanno rimuovendo le macerie per vedere se ci siano altre persone sotto il crollo. Come già detto con un terzo soggetto i pompieri sono in costante contatto e a breve potrebbe essere tirato fuori.

Da Perugia è partito anche un elicottero di soccorso. Le operazioni sono molto delicate. L’incidente è accaduto in località vocabolo Canne Greche: il fumo del rogo era visibile distintamente anche dal centro di Gubbio. In arrivo da Arezzo un nucleo Usar (Urban search and rescue). Intervenuto anche il funzionario di turno, il capo turno provinciale e il comandante.

Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto questo pomeriggio a Gubbio. La notizia ha sconvolto la cittadina umbra, destando apprensione tra gli abitanti. Sul posto ci sono anche le forze dell’ordine che stanno monitorando costantemente la situazione. Le testate giornalistice hanno pubblicato le immagini dei soccorsi sul luogo dell’esplosione.