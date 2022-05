È successo nella notte: la brutta notizia è appena arrivata

In questi giorni in Italia stanno accadendo numerosi fatti di cronaca che stanno destando molto sconcerto all’interno dell’opionine. Di episodi assurdi se ne verificano purtroppo ogni giorno, e non è raro che i giornali nazionali riportino anche notizie piuttosto spiacevoli che riguardano anche persone note nel mondo dello spettacolo. Anche questi ultimi infatti possono essere soggetti a trovarsi coinvolti in drammi inaspettati, ed è quello che è accaduto ad una nota personalità.

La notizia in questione ha fatto immediatamente il giro d’Italia, anche perchè è stata ripresa da tutti i giornali nazionali. Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute dop oessere state chiamate per l’intervento in una abitazione privata, precisamente una villa di proprietà di Andrea Bocelli. Ad accorgersi di quanto avvenuto sono stati i custodi dell’immobile. Vediamo quindi che cosa è accaduto.

Furto clamoroso

Alcuni ladri hanno infatti presso ancora di mira un immobile recentemente acquistato dal noto tenore Andrea Bocelli. L’immobile si trova a Forte dei Marmi (dove il tenore ha un’altra proprietà). I custodi, accortosi di quanto accaduto, hanno chiamato le forze dell’ordine che si sono recate subito sul posto segnalato.

Al momento i danni sono ancora in corso di quantificazione. Non si sa l’esatto valore di quanto asportato dai ladri, anche perchè la villa era stata di recente ristrutturata e ancora non era ammobiliata completamente. Starà agli inquirenti, aiutati dallo stesso artista, ricostruire quanto accaduto e anche constatare il valore di quanto asportato.

Nel 2018 Andrea Bocelli fu vittima altri episodi del genere presso l’altra proprietà, sempre a Forte dei Marmi. In quell’occasione i malviventi entrarono in azione per due volte nello stesso anno: in un primo episodio il tenore si trovava in casa assieme alla sua famiglia e ad accorgersi del furto fu la sicurezza, mentre nel secondo episodio del 2018 la famiglia non era in casa e del furto si accorse la domestica, che notò la luce accessa nella depadance della villa.