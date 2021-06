È morto Paolo Armando, la tigre di "MasterChef"

È scomparso nella giornata del 17 giugno Paolo Armando, 49 enne conosciuto per aver fatto parte alla quarta edizione di “MasterChef Italia” con i giudici Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich. Oltre ad essere stato protagonista per la sua simpatia, Paolo è riuscito a fare un ottimo percorso nel famoso programma culinario classificandosi al quarto posto, dietro a Amelia Falco, Nicolò Pietro Prati e Stefano Callegaro.

Il presidente della provincia di Cuneo, Federico Borgna, ha voluto commentare l’improvvisa scomparsa dello chef in una breve intervista a “La Stampa“: “Una grande perdita per il nostro ente e per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore”.

È stato ritrovato senza vita nella sua abitazione nel piccolo quartiene di Cuneo, Madonna dell’Olmo, e sono stati del tutto inutili i soccorsi dei medici del 118, intervenuta insieme ai carabinieri della Compagnia di Cuneo. Originario proprio del capoluogo Piemontese e sposato con Paola Ramello e padre di tre figli (Michela di 15 anni, Sara di 12 e Francesco di 8) lavorava per l’amministrazione della provincia dal 2003 nel settore dei servizi informativi.

Come riportato sempre da “La Stampa” Paolo Armando si è dedicato molto anche nel mondo del sociale, facendo il catechista e animatore in parrocchia. Spesso è stato presente anche nelle manifestazioni in difesa della scuola, scheriandosi al fianco dei genitori, famiglie e degli studenti.

Per il momento gli autori di MasterChef Italia sui social network non hanno ancora commentato la prematura scomparsa di Paolo Armando, ma sicuramente potranno esserci delle iniziative in futuro. Sky infatti, tra le ipotesi più plausibili, potrebbe mandare prossimamente le repliche della quarta stagione di “MasterChef Italia” in cui Paolo Armando si è reso protagonista ai fornelli.