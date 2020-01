È morto il padre di Massimo Giletti: fu un grande imprenditore e sportivo

Lutto per Massimo Giletti. Sabato 4 gennaio l’imprenditore Emilio Giletti, padre del conduttore televisivo, si è spento all’età di 90 anni per cause naturali. A rendere nota la drammatica notizia è stato il noto quotidiano italiano “Il Corriere della Sera”.

Proveniente da una famiglia di imprenditori di lunga tradizione, Emilio Giletti nacque nel 1929 e dedicò tutta la sua vita alla Giletti S.p.A., l’azienda di filati con sede a Ponzone, fondata dal capostipite Anselmo Giletti nel lontano 1881. Prima di prendere le redini dell’attività tessile, il padre del noto giornalista televisivo fu un grande sportivo, che si affermò come pilota automobilistico e vinse la gara “Mille Miglia del 1953” a bordo di una Maserati.

Le encomiabili abilità imprenditoriali di Emilio Giletti hanno reso altisonante il marchio aziendale “Giletti S.p.A”, utilizzato di sovente come sponsor in svariate competizioni sportive del settore automobilistico italiano: la sua prima grande passione. Anche Massimo Giletti, il suo celebre terzogenito, lavorò nella fabbrica di famiglia prima di intraprendere la carriera di giornalista tv.

Il primo a divulgare la notizia sul social network Instagram è stato il fan club ufficiale del conduttore della trasmissione “Non è l’Arena”, il quale ha dedicato un toccante post all’improvvisa scomparsa di Emilio Giletti. “Si è spento stamane all’età di 90 anni Emilio Giletti, padre di Massimo. Il decesso è avvenuto presso l’ospedale di Novara dove era ricoverato. Al carissimo Massimo il cordoglio di tutto lo staff web di questa pagina”.

Oltre 300 commenti di cordoglio hanno invaso il canale social del fan club di Massimo Giletti. “Una preghiera per l’anima del Signor Emilio…”, “Bravissima persona il tuo papà…”. Questi sono solo alcuni dei messaggi di condoglianze scritti dagli affezionati followers del celebre conduttore de La7. Sebbene non siano state rese note le principali informazioni inerenti la data dei funerali, l’unica indiscrezione appurata è che la camera ardente per Emilio Giletti verrà allestita all’interno della storica sede dell’azienda di famiglia.