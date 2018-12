È morto Giovanni Martorana. La biografia dell’attore palermitano

È morto, all’età di 53 anni, l’attore palermitano Giovanni Martorana. Il suo corpo è stato ritrovato a Monreale, un comune della città metropolitana di Palermo in Sicilia. Il decesso sarebbe avvenuto a causa delle esalazioni di una stufa a legna rimasta accesa nel pieno della notte.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’attore siciliano sarebbe morto nella giornata di venerdì 21 dicembre e non il 23, data in cui è stata resa pubblica la notizia.

La biografia

L’attore è nato il 12 maggio del 1965, a Palermo. Giovanni Martorana era conosciuto nell’ambiente con il soprannome di “U Saracinu” e in carriera aveva interpretato vari ruoli come figurante. Il suo viso infatti è comparso in tanti film che ad oggi son dei veri e propri cult per il cinema italiano e non solo.

Le sue prime esperienze nel cinema risalgono al 2000, con una piccola parte nel film “I cento passi” diretto da Marco Tullio Giordana. Nello stesso anno, con un ruolo sempre da comparsa, recita in “Malèna”, uno dei film più importanti del regista Giuseppe Tornatore.

Ottiene in seguito un ruolo importante nel film “La matassa” con la regia di Giambattista Avellino e del duo comico Ficarra e Picone. Attore anche di fiction, recita nella serie “L’onore e il rispetto – Parte seconda“, al fianco di attori molto importanti come Ben Gazzara e e Vincent Spano. L’anno dopo prende parte in “Squadra antimafia – Palermo oggi 2“. La sua ultima partecipazione in un film avviene in “Una storia senza nome“, regia di Roberto Andò nel 2018.