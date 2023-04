È morta Rosa Serrapiglia, vedova di Mario Merola. L’annuncio del figlio: "Vai ad abbracciare papà"

Il mondo della musica napoletana dice addio a Rosa Serrapiglia, la vedova della leggenda Mario Merola, scomparsa nel giorno di Pasqua. A dare la notizia nella serata di domenica 9 aprile è stato il figlio della coppia Francesco Merola, anche lui musicista, che ha annunciato tramite i social la scomparsa della madre.

“Mamma’ mo va abbraccia a papà, siete nel mio cuore per l’eternità“, ha scritto su Facebook Francesco, annunciando che i funerali si sarebbero svolti nel pomeriggio del 10 aprile. Nei giorni scorsi era stato proprio lui a dare rassicurazioni in merito alle condizioni di salute di Rosa, scrivendo: “Buongiorno amici, da giorni sto ricevendo l’affetto e messaggi da tutti voi per mia madre grazie a tutti, ora posso dirvelo va molto meglio ringrazio Dio, mio padre e tutti i medici“.

Rosa sembrava in netto miglioramento, e Francesco aveva espresso la speranza di creare a breve un video messaggio da lei destinato ai follower. “Cara mamma sei forte“, aveva scritto, “mi hai sbalordito, torna, sta casa aspetta a te“. La donna, che aveva 83 anni, era stata sottomessa nei giorni scorsi ad un delicato intervento chirurgico.

Rosa era nata il 3 gennaio 1936, figlia del famoso compositore Gaetano Serrapiglia. Il Re della sceneggiata riuscì a sposarla il 6 aprile 1964, giorno del suo 30esimo compleanno dopo ben 13 anni di fidanzamento, grazie agli incassi delle sue prime esibizioni di successo.

“Mamma diceva che aveva genitori severi e quindi gli diceva di sistemarsi un po’. Gli disse di andare a lavorare, di fare i soldi per poi tornare e sposarla e così fece“, raccontò Francesco in una intervista. Il longevo matrimonio è durato fino alla morte di lui, avvenuta il 12 novembre del 2006. La coppia ha avuto tre figli: Michele Roberto, Loredana e Francesco. Quando la sorella di Rosa, Enza Serrapiglia, venne a mancare da giovane a causa di un cancro, Merola e la moglie accolsero a casa loro anche i tre nipoti.