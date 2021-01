E’ il compleanno dell’istrionico David Lynch: 75 candeline per lui

Riecheggia ancora nelle nostre teste la cupa musichetta della serie tv Twin Peaks al grido di ” Chi ha ucciso Laura Palmer”? Chi non ricorda la popolarissima serie tv «I segreti di Twin Peaks» (1990-91) dall’idea di David Lynch, che compie oggi 75 anni, ne scrisse la sceneggiatura in un bar dall’incontro con il produttore televisivo Mark Frost, descrivendo la scena come un cadavere che riaffiora da un lago.

La popolarissima serie tv drama racconta la storia, ambientata in una piccola città di Washington dove una celebre studentessa del liceo, Laura Palmer è stata uccisa. Sul caso indaga l’agente speciale dell’FBI Dale Cooper (MacLachlan) che scopre non solo gli aspetti soprannaturali dell’omicidio ma molti dei segreti degli abitanti della città.

Ne seguirà anche un sequel che si rivelerà un flop clamoroso, Nel 1997 esce il film «Lost Highway», scritto da Barry Gifford e interpretato da Bill Pullman e Patricia Arquette. Sarà un altro flop di pubblico e critica. Molto famoso invece del regista e di discreto successo l’horror “Eraserhead – La mente che cancella”1972- 1977:definito un cult movie all’epoca, ma che divise pubblico e critica. girato in bianco e nero, descrive le allucinazioni, gli incubi e le vicende surreali e grottesche di un uomo pressoché minorato e della sua mostruosa progenie.

È a Filadelfia che inizia a fare le prime esperienze con la macchina da presa. Il suo primo cortometraggio, dal titolo «Six Figures Getting Sick» (1967), vince il concorso cinematografico annuale dell’accademia. Molto famoso negli anni 80 dirige The Elephant Man, basata sulla vera storia di Joseph Merrick, un uomo gravemente deforme nella Londra vittoriana, usato come «attrazione» da esibire in un circo.preso sotto la cura di un medico londinese, Frederick Treves.

Interpretato da John Hurt nei panni di John Merrick e Anthony Hopkins nei panni di Treves, girato in bianco e nero, è stato definito «uno dei film più convenzionali» di Lynch. Ma riscuote un enorme successo di critica e commerciale, ottenendo otto nomination all’Oscar. Poi dirige Dune ma si tratta di un grandissimo flop.

«Mulholland Drive». Un racconto non lineare sul lato oscuro di Hollywood, interpretato da Naomi Watts, Laura Harring e Justin Theroux che funzionerà relativamente bene al botteghino di tutto il mondo e sarà un successo di critica. Lynch sarà incoronato come miglior regista al Festival di Cannes 2001. Il 6 ottobre 2014, Lynch ha confermato tramite Twitter che lui e Frost avrebbero iniziato a girare una nuova stagione di nove episodi di «I segreti di Twin Peaks».