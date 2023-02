Durante la parata di Carnevale, un carro si ribalta: bilancio di diversi feriti

Ascolta questo articolo

In questi giorni, in diverse piazze in Italia, da Ivrea con la battaglia delle arance sino a Viareggio e Cento, passando per Venezia, si festeggia il Carnevale con carri allegorici, parate, sfilate e anche moltissima gente che assiste. Il Carnevale che si è svolto in Trentino Alto Adige, nella serata di sabato 18 febbraio, ha provocato molti feriti dal momento che uno dei carri si è ribaltato rovinando il momento di festa e di goliardia.

La tragedia che qui raccontiamo ha avuto luogo a Montagna, un comune del Trentino Alto Adige, in provincia di Bolzano, dove durante la parata dei carri allegorici, un carro si è ribaltato alla fine della sfilata portando a un bilancio di 16 persone ferite, anche se fortunatamente nessuno è grave o in pericolo di vita.

I feriti hanno una età compresa tra i 12 e i 42 anni, ma hanno soltanto, fortunatamente, riportato ferite lieve e non serie o particolarmente gravi. Sei di questi feriti sono giunti all’Ospedale San Maurizio di Bolzano, uno è invece stato trasportato con l’elisoccorso dal momento che ha riportato delle fratture al bacino, mentre altri hanno ricevuti i primi soccorsi e cure sul posto. I soggetti sono 4 in codice verde e 2 in giallo, segno della non gravità della situazione.

Pare che l’incidente sia avvenuto intorno alle 19 nel momento stesso in cui la parata di Carnevale era già terminata lungo un tratto in discesa. Un incidente avvenuto nel momento in cui i carri si stavano già ritirando. Il carro era una struttura in legno che, a quanto emerge dalle ultime informazioni, si sarebbe ribaltato nei pressi di un parcheggio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente la Croce Rossa e Croce Bianca per prestare soccorso ai feriti, insieme anche ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Egna che cercheranno di capire quale sia l’esatta dinamica dell’incidente.