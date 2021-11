Duplice suicidio, ieri sera, 23 novembre 2021, a Scandicci, in provincia di Firenze. Una coppia di anziani, 91 anni lui, 90 lei, si è tolta la vita precipitando dal balcone di casa, al terzo piano, in via De Amicis, attorno alle 23:00.

Come riportato anche da La Nazione, i vicini di casa li avrebbero visti saltare nel vuoto, da un’altezza di circa 10 metri. Ovviamente in queste ore sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia, dato che, in un primo momento, si era vagliata l’ipotesi dell’omicidio-suicidio.

L’accaduto

Secondo quanto appreso, nell’abitazione sarebbe stato trovato un biglietto, da parte dei carabinieri, in cui la coppia dava l’addio ai figli, che si prendevano cura di loro, andando a trovarli a casa con molta frequenza, quasi tutti i giorni. Il gesto potrebbe essere stato scatenato dalla grave malattia che affliggeva la donna. Dopo l’impatto al suolo, i soccorritori del 118, intervenuti sul luogo della tragedia, hanno potuto soltanto constatare il decesso dei due anziani. Per loro non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, ha dichiarato: “Non abbiamo ancora elementi per capire cosa è successo, ma è una tragedia che colpisce tutti, Innanzitutto per l’età e per il fatto che si decida di lasciare in questo modo la propria vita. E’ qualcosa che ci fa riflettere e ci lascia sgomenti”.

I vicini dicono: “Erano due persone splendide, tutto il quartiere le conosceva, erano sempre insieme…nessuna si aspettava qualcosa del genere, forse hanno scelto di andarsene insieme anche questa volta”. La coppia era ben conosciuta e, nessuno, al momento, riesce a spiegarsi l’accaduto. In queste ore i carabinieri non escludono nessuna pista e tutta Scandicci stamattina si è svegliata sotto choc, incredula che una coppia così unita, abbia deciso di mettere fine alla propria vita, compiendo un gesto così estremo.