Duplice omicidio di Calanna, arrestato il killer: è un parente dei coniugi uccisi

Cosa ne pensa l’autore

Katia Lenti - Per fortuna anche per questo caso di cronaca nera è stato identificato il colpevole, un parente dei due coniugi che sono stati brutalmente assassinati, a colpi di arma da fuoco, il 9 dicembre scorso. Non posso che stringermi attorno al dolore dei figli della coppia e di tutta la comunità.