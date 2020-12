Duplice lutto a Belluno: due fratelli muoiono per Covid a 46 ore l’uno dall’altro

Antonino De Barba, 86 anni, è deceduto nella mezzanotte tra il 14 e il 15 dicembre a causa di complicanze legate al Covid, mentre suo fratello Giuseppe, 83enne, che soffriva di una leggera demenza senile, si è spento alle 22 del 16 dicembre. Due lutti per la città di Belluno, a sole 46 ore l’uno dall’altro. Adesso nella casa dei fratelli De Barba restano solo il dolore, la disperazione, e i sensi di colpa di Valerio, figlio di Giuseppe, il primo ad aver portato il virus in casa, infettando il resto della famiglia. Disperato, Valerio dice: “Ho un grande senso di colpa perchè sono stato io a portare il virus in casa, anche se uscivo solo per andare a lavorare”.

L’uomo lavora come operaio e, a parte il lavoro,che ha continuato anche durante il lockdown, non ha fatto altro per cui, per esclusione, è stato contagiato sul posto di lavoro, dove si è recato sino a domenica 21 novembre. Giovedì ha iniziato ad accusare febbre 37 e mezzo e, per precauzione, si è isolato. Il giorno seguente, dopo l’effettuazione del tampone molecolare, è emersa la sua positività al Covid.

La morte improvvisa dei due fratelli De Barba

Ma le condizioni, nel giro di brevissimo tempo, per i due fratelli De Barba sono drasticamente peggiorate. Domenica 6 dicembre Giuseppe, padre di Valerio, è caduto a terra, mentre lo zio Antonino si è accasciato nel letto. Immediatamente i familiari hanno avvertito il 118 e i due fratelli sono stati trasportati d’urgenza al San Martino, dove sono morti a distanza di 46 ore l’uno dall’altro.

Valerio, disperato, dice: “Ho dovuto organizzare un funerale per due persone che fino a 2 settimane fa stavano bene”. Il giovane è ancora positivo, mentre la madre, in casa con lui, si è negativizzata. Una storia davvero triste che ha gettato nello sconforto l’intera città, sconvolta da due morti così improvvise.