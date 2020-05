Duomo di Firenze: un dispositivo vibra e suona se violi la distanza di sicurezza

Cosa ne pensa l’autore

Rita Piras - Uno dei capolavori del Rinascimento italiano ha riaperto le sue porte e lo fa in tutta sicurezza con questi dispositivi...che in maniera non proprio discreta ti riportano sulla retta via se superi il tuo spazio vitale. Al momento, saranno in pochi a poter godere di questi gioielli poiché, sebbene l'Italia permetta l'accesso ai siti culturali, non è ancora possibile spostarsi tra le diverse regioni e l'arrivo di turisti stranieri è ancora limitato.