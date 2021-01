Due giovani svaligiano un supermercato portando via 86 barattoli di Nutella: uno di loro arrestato

Due ragazzi, un 23enne e un minore, sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri di Firenze, nel quartiere Novoli, mentre asportavano da un supermercato molti vasetti di Nutella, la pregiata crema spalmabile prodotta dalla Ferrero. L’episodio si è verificato nella notte tra il 14 e il 15 gennaio. Sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme, in quanto hanno notato i due giovani che si aggiravano con fare sospetto davanti al supermercato. Per cui i militari si sono recati sul posto segnalato per poter vedere che cosa stesse succedendo. Non ci hanno messo a rintracciare i due giovani.

All’improvviso i due sono comparsi nel raggio di pattugliamento dei carabinieri, che hanno sorvegliato tutto il perimetro del market. I due sono stati trovati proprio nel retro dell’attività commerciale: i militari non hanno potuto fare a meno di notare i due che trasportavano, anche a fatica, un grosso sacco. Gli agenti si sono avvicinati e hanno chiesto spiegazioni ai due, poi hanno perquisito il pacco. All’interno c’erano 68 barattoli di Nutella che erano stati appena asportati dall’attività.

Perquisizione domiciliare

A questo punto per i due non si è messa bene, sopratutto per il 23enne, in quanto era persona già nota alle forze dell’ordine. La successiva perquisizione domiciliare nei confronti dei due giovani, ha permesso di ritrovare altri 18 barattoli di Nutella sempre sottratti illecitamente dal supermercato. A questo punto gli uomini dell’Arma, dopo aver identificato i due giovani, hanno applicato la legge. Il 23enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, mentre il minore, anche a causa della sua età, è stato denunciato e riaffidato ai suoi famigliari.

I militari stanno anche cercando di capire come abbiano fatto i due ad entrare all’interno del supermercato. La dinamica, comunque, sarebbe stata questa: i due avrebbero divelto le inferriate di un portone con crick e poi da qui sarebbero entrati nel supermercato. Armati di sacco hanno quindi portato via i barattoli di Nutella, per poi conservarli appunto a casa. Cosa ne dovessero fare di tanta crema spalmabile resta ancora un mistero.

Per i “ladri golosi”, così come sono stati soprannominati dalla stampa locale, non è finita quindi molto bene. La bravata gli è costata molto cara. Dopo aver recuperato tutta la merce, i carabinieri hanno contattato il titolare dell’attività e gli hanno riconsegnato quanto sottratto dai due ragazzi. La notizia si è sparsa in breve tempo in tutto il capoluogo toscano ed è diventata virale anche sui social e sui giornali locali.