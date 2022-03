Ancora sangue sulle strade italiane. Ieri, lunedì 28 marzo, in provincia di Pordenone, sulla strada provinciale 53 tra Vivaro e San Quirino, su un rettilineo vicino al ponte sul torrente Cellina, un terribile incidente ha stroncato la vita di 2 giovani genitori di 5 figli, rimasti orfani.

Le vittime sono il 29 Manuel Cari e la sua convivente, la 24enne Chiara Materassi, entrambi originari di Udine, e poi trasferitisi a Fontanafredda, nel quartiere di Villadolt, in via Anello del Sole.

La ricostruzione della tragedia

Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente che è costato la vita alla coppia, l’auto sulla quale viaggiavano, una Chrysler Voyagerl, avrebbe sbandato, terminando la corsa contro un camion di una società di telecomunicazione che viaggiava nella direzione opposta. A causa del violento impatto, dopo lo scontro frontale contro il mezzo pesante, per loro non c’è stato scampo.

Nonostante l’intervento dei soccorritori del Suem 118 e l’arrivo dell’elisoccorso allertato dalla centrale, i medici hanno solo potuto constatare la morte dei due giovani genitori, le cui salme sono stata estratte dale lamiere accartocciate dell’auto sulla quale viaggiavano. Nella vettura i soccorritori hanno subito notato due seggiolini per bambini e molti oggetti e vestiti per l’infanzia, temendo che ci fossero altri corpi tra le lamiere. L’ipotesi è stata poi esclusa dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a esaminare la scocca dell’auto.

Il conducente del mezzo pesante, un 44enne di Fontanafredda, è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in stato di choc. Non è in pericolo di vita. I 5 piccoli, nel pomeriggio di ieri, erano stati affidati da Manuel e Chiara ai nonni, in modo che potessero liberamente sbrigare delle commissioni. Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare che quel pomeriggio da soli sarebbe culminato con la loro morte. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per ore per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.