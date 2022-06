Ascolta questo articolo

Si è consumato un dramma sulla spiaggia di Rocca Imperiale, alternata da scogli, ciottoli e fine sabbia dorata, rinomato paese della provincia di Cosenza per l‘eccellenza dei sui limoni IGP (indicazione geografica protetta), bagnato dal mare jonio e situato al confine con la Basilicata.

Una donna cinquantenne di origine albanese, giunta dalla Puglia, stava tranquillamente trascorrendo una domenica al lido “Lo Scoglio” insieme alla sua famiglia, quando a causa del caldo asfissiante si è immediatamente introdotta in acqua, accusando un malore improvviso.

La donna si è accasciata sulla battigia, dinanzi agli occhi sgomenti dei parenti che non hanno potuto fare nulla per salvarla, ma le urla disperate dei congiunti hanno attirato i tanti vacanzieri che, in attesa dei soccorsi, si sono diretti verso l’ombrellone della donna, per cercare di prestarle fraternamente aiuto, e offrendo sostegno morale ai suoi familiari distrutti dall’imprevedibile e immane dolore.

I medici del 118, giunti sul posto con l’ambulanza partita dall’Ospedale “Chidichimo” di Trebisacce, hanno subito constatato le gravissime condizioni di salute della turista, allertando prontamente l’intervento dell’elisoccorso che, partito da Cosenza, è atterrato nei pressi della spiaggia affollata da persone.

Purtroppo, sono risultate inefficaci tutte le manovre di soccorso messe in atto, come da rigido protocollo medico, attestando la morte della signora per arresto cardiocircolatorio e non legato a condizioni di apparente annegamento, come sovente si può registrare durante la stagione balneare.

I Carabinieri della stazione locale, guidata dal comandante Guido Della Sala, hanno operato sotto le strette direttive del capitano Michele Ornelli a capo della Compagnia dell’Arma di Cassano allo Ionio, avvisando dell’episodio di cronaca la Procura della Repubblica di Castrovillari, per i relativi adempimenti di competenza.

Il corpo senza vita della donna, dopo essere stato umanamente e pietosamente ricomposto, è stato trasportato presso la camera mortuaria del cimitero di Rocca Imperiale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.