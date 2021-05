Dramma in Ogliastra: ferisce l’ex compagna e uccide il figlio di lei, poi fugge

Un omicidio si è verificato questa mattina all’alba a Tortoli, comune della provincia dell’Ogliastra, in Sardegna. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, un 29enne di nazionalità pakistana ha ferito l’ex compagna di 50 anni, uccidendo il figlio di lei 19enne che era intervenuto per proteggerla. Al momento sono ancora in corso le indagini dei carabinieri. Dopo aver commesso il delitto, l’autore dell’azione criminosa si è dato alla fuga ed è quindi ricercato in tutta la zona.

La donna viveva in un appartamento in pieno centro proprio assieme a suo figlio. Non sono ancora ben chiari i motivi della lite e della relativa violenza, fatto sta che l’uomo ha improvvisamente aggredito la donna colpendola con un coltello. Mentre la signora veniva colpita, suo figlio ha notato quello che stava succedendo. Cercando di mettersi in mezzo ha voluto così proteggere la mamma dalla cieca violenza, ma purtroppo uno dei fendenti scagliati con forza dal 29enne gli ha provocato ferite molto gravi. Il 19enne è morto quasi subito.

Sul posto i carabinieri e soccorritori

Ricevuto l’allarme la sala operativa del 112 ha inviato immediatamente sul luogo del fatto di cronaca una pattuglia dell’Arma dei carabinieri. Insieme ai militari sono giunti i soccorritori del 118. Al loro arrivo la signora giaceva ferita in casa, per cui è stata caricata sull’ambulanza e trasportata in ospedale.

Per suo figlio, invece, non vi era già più nulla da fare. Sgomento nella città di Tortoli, dove la notizia di quanto accaduto si è sparsa in pochissimo tempo. Per motivi di privacy le generalità delle vittime non sono state rese note. Coem detto in apertura l’autore del crimine è ricercato in tutta la zona.

Insieme ai carabinieri, nell’abitazione del delitto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza. Le indagini sono coordinate dal pm di Lanusei, Giovanna Morra. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto stamane in Ogliastra. Sembra che di recente l’uomo fosse stato arrestato per maltrattamenti: per questo era stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna.