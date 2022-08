Dramma in Italia, muoiono a poche ore di distanza: "Per sempre insieme"

Ascolta questo articolo

Sta suscitando grande scalpore la tragica storia di questa coppia siciliana, due ragazzi giovani ed innamorati uniti sino all’ultimo da un drammatico destino. Si è fatto il possibile per salvare loro la vita ma, purtroppo, per entrambi non c’è stato nulla da fare. Sono spirati a poche ore di distanza l’uno dall’altro, nel dolore insopportabile dei loro cari.

Un drammatico incidente stradale ha spezzato per sempre la vita di questa giovane coppia, le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per ricostruire i dettagli di questo sinistro terribile. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi che, in condizioni ormai disperate, li hanno trasportati d’urgenza in ospedale, dove purtroppo sono deceduti poco dopo: ecco i dettagli.

L’accaduto

Non c’è stato nulla da fare per il 39enne Angelo Graceffa e per la 34enne Sofia Giummo, morti in seguito ad un terribile incidente in modo lo scorso 11 agosto. Si trovavano a bordo della loro Kawasaki quando, partiti da Sciacca in direzione Trapani, sono stati travolti da un auto in un terribile frontale; uno schianto tremendamente violento che purtroppo non ha lasciato loro scampo.

Ormai in condizioni disperate, è stato necessario l’impiego dell’elisoccorso per trasportarli presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove entrambi sono morti a poche ore l’uno dall’altra. Se Sofia Giummo è deceduta subito dopo il ricovero, per il 39enne si è cercato di fare il possibile sottoponendolo anche ad un intevento chirurgico, ma purtroppo le sue ferite si sono rivelate troppo gravi.

Per quanto riguarda invece i passeggeri a bordo dell’automobile, un uomo ed una donna, ne sono usciti praticamente illesi, anche se sono stati comunque sottoposti agli esami di rito per scongiurare qualsiasi lesione non visibile. Angelo e Sofia sono rimasti uniti sino all’ultimo, il loro amore è tristemente spirato insieme ai loro corpi ormai esanimi. La tragica notizia ha toccato profondamente l’opinione pubblica italiana, commossa dal tremendo epilogo di questi sfortunati amanti.