Dramma in Abruzzo, 56enne si lancia nel vuoto dal ponte Salinello sulla A14: deceduto

Un uomo di 56 anni, le cui generalità non sono state rese note, si è tolto la vita alle prime luci dell’alba di oggi 1 dicembre lanciandosi dal ponte Salinello situato sulla A14 nel territorio di Tortoreto, in provincia di Teramo (Abruzzo).

Secondo quanto riferiscono i media locali la vittima era originaria della provincia di Foggia. Sono poche ancora le informazioni su questo fatto di cronaca, ma dalle prime indiscrezioni che arrivano dall’Abruzzo, pare che il 56enne sia stato già trovato senza vita quando sono arrivati i soccorsi.

Ha scavalcato una recinzione per gettarsi di sotto

Il quotidiano locale La Nuova Riviera riferisce che l’uomo, una volta arrivato sul posto, ha lasciato la macchina parcheggiata in una corsia d’emergenza, nella direzione Nord dell’arteria stradale A14. A quel punto sarebbe riuscito ad arrampicarsi su una recinzione che si trovava sopra il guard-rail. A quel punto il 56enne non ha fatto altro che lasciardi andare e cadere di sotto.

Sul luogo dell’episodio sono arrivati i carabinieri di Alba Adriatica, che adesso stanno procedendo con tutte le indagini del caso. Non è chiaro perché l’uomo abbia deciso di farla finita in questa maniera. La notizia è stata ripresa anche da Foggia Today, che ne parla sulle sue pagine online.

Indagini in corso

Sul caso sono ancora in corso i relativi accertamenti, per cui non è escluso che già nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori dettagli su questa vicenda che ha sconvolto la provincia di Foggia e quella teramana. Non è dato sapere, almeno per ora, che cosa ci facesse il 56enne in Abruzzo. Questi particolari saranno sicuramente chiariti a breve dall’autorità giudiziaria.

I media locali hanno pubblicato anche le immagini del ponte da cui l’uomo si è gettato: si tratta di un’infrastruttura alta diversi metri. La A14 è poi una delle autostrade principali che si trovano nel nostro Paese e collega la città pugliese di Taranto con Bologna. È il secondo asse meridiano della penisola italiana, essendo lungo 743,4 km.