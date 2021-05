Dramma all’ospedale di Lecce: uomo si toglie la vita lanciandosi da una finestra

Una terribile tragedia si è verificata questa mattina 3 maggio all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove un uomo si sarebbe lanciato da una finestra. Al momento non è ancora chiaro che cosa sia accaduto, ma le autorità riferiscono che si tratterebbe di un gesto volontario. Un suicidio quindi, su cui adesso bisognerà indagare a fondo. Le generalità della vittima, né la sua età sono state al momento comunicate. La notizia è riportata dai principali media locali, come il Nuovo Quotidiano di Puglia e Lecce Sette.

Da quanto si apprende l’uomo che si sarebbe tolto la vita è morto sul colpo. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Lo schianto al suolo sarebbe stato violentissimo: i soccorritori sono giunti immediatamente sul luogo del dramma, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. La notizia ha destato sconcerto in tutto il capoluogo di provincia pugliese. Si tratta dell’ennesimo suicidio che accade in questo periodo in Italia.

Indagini in corso

Su quanto accaduto a Lecce stamane sono quindi ancora in corso i relativi accertamenti. Non si sa con precisione da quale piano si sarebbe gettata la vittima. Saranno sicuramente le autorità a diffondere ulteriori dettagli nelle prossime ore, anche quando si avrà più chiaro che cosa sia successo nel nosocomio salentino.

Tra l’altro il dramma leccese è avvenuto a 24 ore di distanza da un altro episodio del genere che si è verificato a Oria, nel brindisino, dove un giovane ha tentato di farla finita lanciandosi da un’impalcatura della cattedrale in seguito ad una delusione d’amore. Fortunatamente in quel caso sono intervenuti i carabinieri che lo hanno salvato, insieme ad un parente.

Quello dei suicidi è un fenomeno che in questo particolare periodo sta aumentando, e che comincia a preoccupare le autorità. Sono ormai all’ordine del giorno le notizie di gesti estremi. Per quanto riguarda l’accaduto di Lecce il movente del gesto portato a termine dalla vittina non è noto. Il personale dell’ospedale è rimasto sconvolto.