Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Non ci sono parole per descrivere l'accaduto. Il Covid colpisce ancora e stavolta è toccato al povero Francesco, di soli 10 anni. Mi stringo al dolore dei genitori e dei familiari per la prematura scomparsa del loro piccolo. A loro rivolgo le mie più sentite condoglianze. Riposa in pace Francesco.