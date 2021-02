Dramma a Napoli: anziano muore per un malore mentre aspetta di fare il vaccino

Tragedia ieri a Napoli. Un anziano ultraottantenne si è recato alla Mostra d’Oltremare per vaccinarsi contro il Covid, ma è morto prima della somministrazione vaccinale.

Nonostante il forte mal tempo, l’Asl ieri ha confermato l’avvio della campagna vaccinale e l’uomo, 84enne, cardiopatico, uno dei 1000 pazienti prenotatisi sul portale Asl per la somministrazione della prima dose, si è recato nel polo fieristico, al cui interno è stato allestito il Vaccine Center dall’Asl Napoli 1 Centro.

L’accaduto

Arrivato all’accettazione, l’uomo, mentre stava compilando il modulo per sottoporsi al vaccino anti-Covid, è stato colpito da malore, accasciandosi a terra. L’anziano è stato immediatamente soccorso dall’equipe per le emergenze in forza al centro vaccinale che gli ha prestato le prime cure prima di trasferirlo in ambulanza all’ospedale San Paolo. Qui, nonostante i tentativi di rianimazione dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo nel nosocomio per arresto cardiocircolatorio.

L’anziano era stato accompagnato nel polo fieristico dalla moglie e dal figlio e non aveva ancora ricevuto l’inoculazione del farmaco che, in ogni caso, sarebbe stata valutata dopo la fine dell’accettazione e l’anamnesi dell’anziano da parte dei medici del Covid Vaccine Center. Per Pina Tommasielli, referente per la medicina territoriale dell’Unità di Crisi della Campania per l’emergenza Covid 19, sarebbe opportuno valutare quando saranno disponibili anche i vaccini di altro tipo diversi da Pfizerche richiede la conservazione a temperature molto basse, la possibilità di ampliare i punti di somministrazione, magari coinvolgendo i medici di base, che hanno già fatto i vaccini per l’influenza stagionale negli scorsi mesi rispettando tutti i protocolli anti-Covid.

Questo, dice la Tommasielli, in modo da ridurre i disagi, soprattutto per la popolazione più fragile, come gli anziani. Da oggi saranno somministrati anche i vaccini Moderna, mentre l’Astrazeneca sarà riservato agli under 55 che cominceranno a breve come il personale scolastico e le forze dell’ordine.