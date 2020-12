Dpcm Natale, già tutti pieni treni e bus diretti verso Sud nel weekend del 20 dicembre

Treni e bus diretti verso il Sud nel weekend del 20 dicembre sarebbero già tutti pieni, o comunque stanno esaurendo i posti in fretta. La notizia è riportata dalla testata giornalistica Leggo.it. In particolare la gente vorrebbe tornare a casa per qualche giorno in modo da trascorrere le feste di Natale insieme alla propria famiglia. La settimana cruciale per gli spostamenti è quella appunto del 18 dicembre.

Il 4 dicembre è entrato in vigore il nuovo Dpcm anti-pandemia varato dal Governo, il quale dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 vieta ogni spostamento interregionale e tra comuni se non per motivi strettamente necessari. Obiettivo dell’Esecutivo è proprio quello di evitare un grande esodo dal Nord verso il Sud che potrebbe innescare una terza ondata di contagi.

Sui mezzi posti limitati per misure anti Covid

Bisogna precisare che sui mezzi pubblici, come appunto treni e autobus, la capienza massima è limitata, per cui non tutti i posti a sedere possono essere occupati. Autobus e treni dovrebbero viaggiare con una capienza ridotta del 50%, questo proprio al fine di evitare assembramenti e situazioni di pericolo. Lo scorso anno, quando ancora la pandemia non era arrivata, durante le feste di Natale si sono mosse oltre 10 milioni di persone in tutta Italia.

Quest’anno forse la situazione dovrebbe essere migliore, in quanto non ci saranno tutti quei turisti che si recano presso le località di montagna per sciare. Nella giornata di ieri 4 dicembre, poche ore dopo l’emanazione del Dpcm firmato dal Premier Giuseppe Conte, si registravano i primi tutto esaurito.

Pieni i tre Frecciarossa Roma-Lecce

Leggo.it riferisce che i tre Frecciarossa del pomeriggio del 18 dicembre sono già tutti pieni, così come il Milano-Reggio Calabria delle 20:10 e il Milano-Napoli del 20 dicembre alle 6:45. Il grande esodo verso Sud sembra quindi che stia per cominciare. Per questo il Viminale ha predisposto ulteriori controlli in quei giorni nelle stazioni ferroviari e negli aeroporti.

Durante le feste di Natale, e nei giorni intorno al Capodanno, le forze dell’ordine aumenteranno i controlli anti-pandemia per fare in modo che tutti rispettino le regole. Sempre nella giornata di ieri 4 dicembre, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha invitato le persone che risiedono in altre parti d’Italia a rimandare le feste natalizie con amici e parenti e di rimanere lì dove si sta attualmente.