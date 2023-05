Dopo una lite con la moglie, anziano fa a pezzi il letto matrimoniale con una motosega

La vicenda è avvenuta nella tranquilla cittadina di Tordandrea di Assisi, in provincia di Perugia. Secondo quanto riportato dal pm Franco Bettini, l’uomo avrebbe maltrattato la sua compagna con condotte offensive, denigranti e un tono alterato e arrogante. Inoltre, le imponeva orari rigidi di uscita e rientro a casa, limitando la sua libertà di frequentare persone non gradite.

Non solo: l’anziano si sarebbe disinteressato della gestione familiare, lasciando alla moglie l’onere di gestire le finanze domestiche, chiedendo anche denaro per attività voluttuarie.

Uno degli episodi più scioccanti riportati nella denuncia è quello in cui l’uomo, durante un litigio, ha preso una motosega e ha tagliato a metà il letto matrimoniale della coppia. Questo comportamento ha causato alla moglie un costante stato di ansia e paura per la propria incolumità, portandola a prendere la decisione di separarsi e allontanarsi dall’abitazione familiare.

È importante sottolineare che la violenza domestica non ha età né confini, e colpisce donne di ogni ceto sociale. In questo caso, l’anziano accusato di maltrattamenti dimostra come anche le persone anziane possano essere responsabili di comportamenti violenti all’interno delle relazioni familiari.

Il processo a carico dell’87enne si aprirà nel prossimo settembre, sotto la supervisione della giudice Serena Ciliberto. È importante diffondere consapevolezza ed educare le future generazioni affinché il rispetto reciproco diventi una priorità nelle relazioni familiari e di coppia, ricordandoci che esistono numerose risorse e organizzazioni pronte ad offrire supporto e protezione a chi ne ha bisogno.