Dopo Caronte in arrivo Apocalisse, punte fino a 42 gradi

Un nuovo anticiclone africano, il più potente di tutti, è pronto a invadere il Mediterraneo riportando le temperature al di sopra delle medie e con l’intenzione di infrangere diversi record. In arrivo da giovedi infatti Apocalisse, temperature al suolo superiori a 40 gradi come nel caso del Nord Italia dove sono previste massime fino a 42°C in Pianura Padana.

Farà caldo soprattutto al nord, e al centro con picchi fino a 38-39 gradi, e su Sardegna e Sicilia 41-42 gradi, la brutta notizia è che fino a fine luglio dovremmo sopportare questo caldo e non ci sarà nessun anticiclone a porvi fine, I primi sei mesi del 2022 in Italia sono stati i pià caldi di sempre con una temperatura superiore di 0,76 gradi.

La siccità in alcune regioni è in aumento, il Po è in secca e il Tevere anche, le coltivazioni sono a rischio e piogge fino a settembre non sono previste, ci verrebbe da dire che Greta aveva ragione parlando di cambiamenti climatici e questo è solo l’inizio di quello che ci aspetta in futuro, questa sarà l’ondata di caldo più potente e lunga.

Apocalisse che potrebbe rivelarsi il più duro e soprattutto duraturo anticiclone africano della storia. Ricordiamo che l’estate più calda registrata finora è stata quella del 2003, con temperature simili fino a settembre. I cambiamenti climatici sono in atto ed i governi debbono provvedere al più presto per prevenire il problema che si porrà anche in futuro.

Anche i ghiacciai si stanno sciogliendo, l’ultimo grave episodio sulla Marmolada, il tragico fatto per cui il ghiacciaio si è sciolto a causa del caldo che sta investendo l’Italia ed anche l’Europa, in Africa si sono registrate temperature di 50 gradi. Bisogna correre ai ripari, invertire la rotta e diminuire l’emissione di gas serra assolutamente al più presto.