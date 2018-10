Donna single riesce ad adottare una bambina

Giusi D’Agostino, una donna di 49 anni impiegata comunale; si è ritrovata spesso a viaggiare tra Palermo e l’Africa in quanto partecipava a delle attività per l’associazione benefica Asante Sane (che nella lingua parlata in Tanzania significa grazie tante), dove era in progetto di aprire una casa famiglia per bambini senza genitori.

Proprio in questa casa famiglia Giusi ha conosciuto Otta quando aveva solo 20 mesi ed è stato amore a prima vista. Giusi, non pensava fosse possibile adottarla dato che era una donna non sposata, ma proprio in Tanzania ha dovuto ricredersi. Lì la legge non fa distinzioni tra single o coppie sposati, in entrambi i casi è possibile adottare un bambino, anche se la legge non è semplice e permissiva. Infatti il percorso per adottare Otta in Tanzania è stato lungo e ricco di impedimenti vari.

L’adozione

Quando finalmente Otta è arrivata in Italia, Giusi ha dovuto depositare presso il tribunale dei minori la sentenza di adozione già tradotta e controllata dall’Ambasciata italiana in Tanzania ed ha dovuto appellarsi all’articolo 44 della legge 184/83 che elenca i casi rari dove una persona non sposata può adottare un bambino. Il giudice minorile ha voluto incontrare prima la mamma e la bambina insieme e poi separatamente. La ratifica non è stata immediata, ma alla fine sono riuscite a formalizzare l’adozione anche in Italia.

Il caso di Otta e Giusi non è stato il primo dove un genitore single ha adottato un bambino. Infatti, in tutta Italia ci sono stati 5 precedenti. Tra questi un caso si è avuto a Napoli, dove a un’altra donna single è stato concesso di adottare una bambina orfana di origine bielorussa; un altro a Venezia, dove anche in questo caso, è stata ratificata un’adozione di una donna single che era avvenuta in un altro stato africano.

Ciò nonostante questi casi restano delle eccezioni, perchè in Italia uno dei requisiti essenziale per adottare un bambino rimane ancora il vincolo matrimoniale.