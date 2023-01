Donna rom si fa seppellire con 5 kg d’oro, ma arrivano i ladri e rubano tutto

Ascolta questo articolo

Un assurdo fatto di cronaca si è verificato negli scorsi giorni a Roma, precisamente presso il cimitero di Prima Porta, dove alcuni ladri hanno forzato la bara di una donna deceduta. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale i fatti di cui vi diamo conto sarebbero avvenuti nella giornata del 4 gennaio scorso. La donna, di etnia rom, era stata sepolta con circa 5 chili d’oro. Ma molto probabilmente qualcuno conosceva la particolarità della sepoltura.

Per questo alcuni ladri si sono recati presso il campo santo e hanno forzato la bara, rubando tutto ciò che era contenuto all’interno, appunto l’oro. Dppo aver profonato la sepoltura i ladri sono scappati facendo perdere le proprie tracce. La famiglia della defunta è stata nel frattempo informata di quanto avvenuto.

Indagini in corso

In questi giorni i carabinieri stanno analizzando tutti i filmati ripresi dalle telecamere di videsorveglianza installate nella zona. Si vuole capire se gli occhi elettronici abbiano ripreso a parte il momento del furto, ma i fuggitivi con il bottino. I militari stanno monitorando anche i vari compro Oro situati nella Capitale.

Da capire anche se questa banda abbia dei precedenti specifici, e se abbia compiuto gli stessi furti in altri cimiteri in Italia. L’episodio ha destato sconcerto in tutta Italia e la notiziaè è stata ripresa dalle maggiori testate di informazione. Un fatto davvero assurdo maturato in un campo santo dove appunto riposano i defunti.

Non è ovviamente dato sapere il motivo per cui la donna si sia fatta seppellire con tutti quei monili. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo episodio, lo shock nella famiglia è stato davvero tanto quanto le autorità hanno appurato il furto nella bara della loro congiunta. Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti da parte degli investigatori, non è detto che i ladri non possano avere le ore o i giorni contati.