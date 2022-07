Donna di 71 anni muore investita da un furgone nel Cosentino

Ascolta questo articolo

Un terribile incidente ha avuto luogo nel centro abitato della frazione di Eianina a Frascineto, in provincia di Cosenza, dove una donna di 71 anni, Elena De Marco, è stata purtroppo investita mortalmente mentre attraversava la strada da un furgone, guidato da un giovane e sconvolto imbianchino.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, i quali stanno indagando sulle dinamiche della nefasta tragedia, l’elisoccorso e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul colpo della sfortunata signora, molto conosciuta in paese e stimata particolarmente per il suo impegno e la sua dedizione alle attività organizzate dalla parrocchia di rito greco-bizantino.

La Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Castrovillari, procederà all’accertamento autoptico sul corpo della donna travolta dal mezzo che transitava in Via Marconi, vicino il ponticello che lega Frascineto ad Eianina, intorno alle 19 di giovedì sera. La dottoressa Veronica Rizzaro, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, ha conferito l’incarico al consulente tecnico d’ufficio, l’anatomopatologo Ennio Vercillo, il quale dovrà chiarire le cause che hanno generato la morte della De Marco.

L’indagato è difeso dall’avvocato Roberto Laghi del Foro di Castrovillari, mentre i familiari della donna si sono affidati all’avvocato Ugo Anelo, anche lui del Foro di Castrovillari.

Eianina è situata alle pendici della catena del Dolcedorme, piccola comunità conosciuta per la sua identità arbereshe di cui conserva gelosamente l’antica lingua, le tradizioni degli avi, la tipica cultura e i preziosi costumi albanesi, fondata dagli esuli nel XV secolo, costretti ad emigrare nei paesi dell’italia meridionale a causa della persecuzione dei turchi ottomani, e fedelissimi al condottiero e patriota Giorgio Castriota Scanderbeg, il quale viene onorato e commemorato annualmente durante le famose “Vallje”, ovvero i balli di liberazione e vittoria che si eseguono durante il periodo pasquale.