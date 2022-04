Donna decapitata nel Po: non è Andreea Rabciuc. Il giallo della scomparsa della campionessa di tiro a segno

Alle prime luci dell’alba, dello scorso 12 Marzo, una ragazza si incammina lungo il sentiero che porta alla strada statale -nel mezzo delle campagne marchigiane di Castelplanio- tra allevamenti di polli ed eremi francescani. È Francesco, il proprietario di un casolare, a raccontare quella scena. Lei è Andreea Rabciuc, 27 anni, jesina di origini rumene, campionessa di tiro a segno. Da allora è scomparsa nel nulla.

In quel casolare ci è andata, la sera precedente, con il fidanzato Simone, Francesco e la fidanzata, in occasione di una piccola festa. All’inizio non ci si preoccupa molto. La scomparsa non viene denunciata. Quando è particolarmente tesa, Andreea ha l’abitudine di allontanarsi da casa, per ricomparire improvvisamente. Ma questa volta, la sua assenza è troppo lunga per non destare preoccupazione, tra famigliari ed amici, che si rivolgono anche alla redazione del programma “Chi l’ha visto ?”.

In questi giorni. il ritrovamento del cadavere di una donna, ripescato nelle acque del Po, fa prendere alla storia di Andreea, una piega inquietante. Il corpo decapitato e senza mani, ritrovato in un borsone dalle parti di Occhiobello, in provincia di Rovigo, è compatibile con la morfologia fisica della campionessa di tiro a segno. Anche lo stato di decomposizione, con la data della scomparsa Non solo. Il particolare delle mutilazioni fa ipotizzare agli inquirenti, che si siano voluti eliminare segni identificativi. Infatti la ragazza ha vistosi tatuaggi, sui palmi delle mani, e una appariscente frangia blu. Però ci sono altri particolari che fanno escludere che il corpo appartenga ad Andreea. Sicuramente fino all’esito degli esami del DNA , la procura di Ancona, titolare delle indagini, non esclude nulla. Ma se non è Andreea, chi potrebbe essere? Si è lavorato sulle segnalazioni di donne scomparse nelle ultime settimane, restringendo il campo lungo l’asta del fiume, quindi tra Veneto, Emilia Romagna. Nessuna di queste a portato ad esiti concreti.

Quindi la scomparsa di Andreea Rabciuc, rimane avvolta in una coltre di mistero. A partire dal fatto, che non è stato possibile ricostruire gli ultimi movimenti della ragazza con il gps, poiché il suo cellulare è in possesso del fidanzato. Perchè Andreea si allontana senza? Stefano dice che la sua ragazza glielo ho infilato in tasca. Quando litigavano scappava via così. E lo facevano spesso i due. Lo dice anche Francesco, l’amico e proprietario del casolare: “Litigavano continuamente, lei stava in silenzio però. Ad un certo punto non vedevo l’ora che se ne andassero. Sabato mattina, saranno state le 7, ho visto la ragazza che si allontanava verso la strada”.

Ma quel telefono, forse è stato preso dal fidanzato per altri motivi? Per gli inquirenti, alcuni messaggi sono stati cancellati ,giorni dopo la scomparsa.La sera precedente alla scomparsa, si apparta e scrive messaggi al suo ex Daniele, che conferma. Lei gli confida che vuole cambiare vita. Gli chiede di passarla a prendere il giorno dopo. Vuole prendersi un mese di tranquillità, per poi andarsene senza far sapere niente a nessuno. Il sabato mattina Daniele ha provato a contattarla: “Le ho scritto un sms dicendole di lasciar perdere quella gente ma sono sicuro che a rispondermi sia stato il fidanzato”. Nel frattempo Georgeta -la mamma di Andrea- dopo i disperati appelli, si è chiusa in un angosciato silenzio. riaffiorato.