Donna 50enne investita da un bus a Cinisello Balsamo: deceduta a causa dell’impatto

Una donna di 50 anni è deceduta questo pomeriggio a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, dopo essere stata investita da un bus urbano delle linee Atm. Secondo quanto si apprende, la signora, per cause ancora tutte in corso di accertamento, è stata colpita dal mezzo pesante intorno alle ore 15:30 in via Gorki. Durante l’urto il parabrezza del mezzo è stato seriamente danneggiato. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti subito i soccorritori del 118 con un’ambulanza, ma al loro arrivo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Sul posto sono giunti in breve tempo anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso. L’incidente è avvenuto all’altezza del numero civico 77. Lo scontro, secondo quanto riferisce Milano Today, è stato violentissimo. Quando è stata colpita dal bus la signora è caduta per terra sull’asfalto. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità, come già detto: tutto è accaduto quanto l’autobus stava percorrendo la strada che costeggia il Parco Nord e che porta all’ospedale Bassini.

La linea era la 727

Il bus dell’Atm coinvolto nello scontro era in servizio sulla linea 727, quella che collega le cittadine di Cormano e Cusano. Per i passeggeri all’interno del mezzo non ci sarebbero state conseguenze. L’autista si è immediatamente fermato non appena ha sentito il rumore, intuendo che avesse colpito qualcuno o qualcosa. In stato di shock e fortemente provato dall’accaduto il conducente è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Per motivi di privacy le generalità della signora non sono state diffuse. Tanta è stata l’incredulità per quanto avvenuto a Cinisello Balsamo. In via Gorki gli agenti della Locale hanno lavorato per diverse ore cercando di capire come siano andati i fatti. Spetterà adesso alle autorità accertare le relative responsabilità.

Non è il primo episodio del genere che si verifica nel nostro Paese. Diverse persone ogni anno rimangono vittime di incidenti stradali simili a quello avvenuto a Milano l’11 dicembre. Sul caso, quindi, non ci resta che attendere ulteriori riscontri investigativi. Gli accertamenti proseguono nel massimo riserbo, vista la delicatezza della vicenda.