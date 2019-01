Domenica ecologica per Frosinone, stop alla circolazione delle automobili.

Limite del PM10 nell’aria superato nuovamente nella città di Frosinone, la quale corre nuovamente ai ripari. Domenica ecologica nel centro cittadino, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 27 Gennaio 2019.

Le zone della città bloccate al transito e all’accesso degli autoveicoli, saranno circoscritte da diversi accessi: quello in via Tiburtina, via dei Monti Lepini, corso Lazio, la zona della stazione FS di Frosinone, via Casilina Sud e Viale Napoli. I cittadini potranno raggiungere le zone bloccate attraverso bus-navetta gratuiti.

Potranno comunque accedere alle aree “off-limits” gli autobus, le auto private con valido tesserino per i disabili, le auto elettriche, le auto ibride, i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, Ares 118, Polizia, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Sarà permesso l’ingresso ai varchi anche a veicoli aventi un particolare permesso rilasciato dal comune di Frosinone.

Altre misure per ridurre l’inquinamento dell’aria

Nel tentativo di limitare l’inquinamento di Frosinone, l’amministrazione comunale – guidata dal sindaco avvocato Nicola Ottaviani – ha pensato di imporre le targhe alterne ai cittadini ciociari, fino al 29 Marzo 2019, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con sospensione fino alle ore 14.30, per poi riprendere dalle ore 14.30 alle ore 22.30, facendo in modo che il lunedì circolino soltanto i veicoli con targa dispari ed il venerdì quelli con targa pari.

Durante la domenica ecologica e nei giorni delle targhe alterne, potranno comunque accedere a Frosinone, le autovetture ecologiche, compresi i veicoli elettrici, ibridi, a metano, a gpl e gasolio con filtro FAP.