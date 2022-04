E’ successo ieri mattina, 11 aprile, un grave incendio è divampato all’interno di una fabbrica di ceramiche. Grande paura per i dipendenti dello stabilimento, che sono stati subito evacuati all’esterno dell’edificio presto invaso dalle fiamme. Una lunga colonna di fumo nero si è subito prodotta al di sopra dell’incendio, rendendosi visibile a km di distanza.

Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che, con tutti i mezzi a disposizione, hanno fatto il possibile per spegnere le fiamme. Sul posto anche i sanitari, per prestare soccorso al personale della fabbrica. Purtroppo l’incendio si è presto allargato coinvolgendo i territori limitrofi, gli ammistratori locali sono intervenuti con ordinanze: ecco un primo bilancio dei danni.

L’accaduto

Una colonna di fumo densissima si è resa ben visibile a queli autobilisti che, in quei momenti, stavano percorrendo l’autostrada del sole A1 nella zona del ternano. Una grande esplosione e poi l’incendio che è divampato con impressionante violenza all’interno del noto stabilimento di ceramica Gsi di Gallese scalo, nel territorio comunale di Magliano Sabina. che produce apparecchi sanitari per l’arredo bagno.

Dopo aver coinvolto tutta la struttura, le fiamme hanno iniziato a lambire i territori limitrofi, coinvolgendo altri comuni. Francesco De Rebotti, sindaco di Gattamelata, si pronuncia preoccupato: ” Sta arrivando anche da noi”, sollecitanto l’intervento dell’Arpa. Successivamente quest’ultima installa una stazione mobile di rilevamento per verificare la presenza di eventuali conseguenze. In altre zone, come Gualdo di Narni, l’aria risulta irrespirabile.

Oltre alle squadre locali di vigili del fuoco, sono presto sopraggiunti da Viterbo altri rinforzi per dare ulteriore sostegno e velocizzare le operazioni. Dei 100 dipendenti della fabbrica, pare che per fortuna non si siano registrati feriti. La situazione pare al momento sotto controllo, anche se non mancano le misure precauzionali, il sindaco di Gallese ha emesso infatti un’ordinanza in cui, oltre a limitare l’attività all’aperto, ha disposto delle misure per le colture del territorio.