Discute con la madre per motivi di droga e le punta un cacciavite: lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare

I carabinieri di San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli, nelle scorse ore hanno tratto in arresto un 36enne del posto con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e minaccia aggravata.

Nella fattispecie l’uomo, dopo aver discusso con sua madre circa la sua attività illecita, le ha puntato addosso un cacciavite. A questo punto la donna non ci ha visto più ed esasperata ha composto il numero di emergenza 112 chiedendo l’aiuto dei militari dell’Arma, che sono giunti in pochi minuti sul posto.

Lo stupefacente trovato in casa

Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento il 36enne ha tentato di disfarsi sia della droga che di un bilancino di precisione. Gli agenti si sono accorti però delle mosse del giovane, per cui lo hanno bloccato sequestrando anche il materiale. In casa gli uomini in divisa hanno rivenuto 8 grammi di cocaina e 0,59 di hashis. Subito dopo il figlio della signora è stato portato in caserma per poter essere interrogato e procedere con il fermo.

Tra l’altro pare non fosse la prima volta che madre e figlio avevano una discussione a causa dell’attività illecita posta in essere dal 36enne. Secondo quanto riferisce Napoli Today, l’uomo sarebbe stato stufo delle continua lamentele della madre, che cercava soltanto di convincerlo a smettere con la sua attività, questo nel vano tentativo di poterlo tirare fuori dai guai.

Il 36enne è in attesa di giudizio

Adesso il 36enne autore della minaccia nei confronti della madre si trova rinchiuso in camera di sicurezza ed è in attesa del giudizio da parte dell’autorità giudiziaria, che dovrebbe decidere se confermare la misura cautelare nei suoi confronti. Lo spaccio di stupefacenti è uno dei fenomeni che vengono tenuti sotto costante controllo da parte delle forze dell’ordine.

Non è escluso, quindi, che nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori particolari su questa vicenda. La notizia di quanto avvenuto si è sparsa nella cittadina napoletana, destando l’apprensione degli abitanti. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità del 36enne non sono state rese note, questo anche per proteggere i suoi familiari.