Dimenticato sul bus, bimbo di 4 anni torna a casa da solo

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Una disavventura che è terminata positivamente per questo bimbo di 4 anni. Mi chiedo come sia possibile che nessuno, né l'accompagnatrice, né l'autista e neanche i compagni si siano resi conto del fatto che il bambino non fosse sceso e andato all'asilo. Questa disavventura avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Una maggiore attenzione, in questi casi, sarebbe d'obbligo.