Deve fare il vaccino anti Covid, anziana percorre 15 chilometri a piedi

Lei si chiama Livia De Lucia e ha 86 anni. Vive a Calitri, in provincia di Avellino, e alcuni giorni fa è balzata agli onori della cronaca per aver fatto un gesto incredibile alla sua età. La signora ha infatti percorso 15 chilometri a piedi pur di raggiungere l’ambulatorio a Bisaccia, dove era attesa per la somministrazione del vaccino anti Covid. La donna è uscita da casa intorno alle ore 7:30 del mattino per arrivare a destinazione 4 ore dopo. Quando però è arrivata a Bisaccia si è accorta di essere nel posto sbagliato: i sanitari le hanno quindi chiesto come avesse fatto ad arrivare fin lì, in quanto era sola.

L’86enne ha spiegato di aver percorso tutta la strada da sola e di essersi fatta accompagnare solo nel tratto finale. Sentendo la storia i sanitari hanno provveduto a preparagli un panino e dell’acqua, questo in modo da rifocillarla e farla riprendere. A quel punto l’anziana è stata accompagnata a fare il vaccino nell’ambulatorio prescritto. Del caso sono stati comunque informati i Vigili Urbani, che hanno contattato i servizi sociali. Dopo aver effettuato la vaccinazione anti Covid la donna è stata riaccompagnata a casa dai volontari della Misericordia di Calitri.

Lo ha fatto altre volte

“Conosciamo la signora e non è la prima volta che percorre a piedi il tratto di strada tra i due comuni” – così spiega il comandante della Polizia Locale di Bisaccia, Gerardo Rollo. Secondo il comandante l’anziana è abituata ai sacrifici e alla fatica, per cui a lei non costa nulla percorrere a piedi tutta quella strada. “È una di quelle anziane che sembra avere, è proprio il caso di dirlo, una marcia in più” – così conclude il suo intervento Rollo.

La notizia si è diffusa in tutto il piccolo comune di Calitri, dove la donna è conosciuta. Lei stessa ha raccontato di aver rifiutato il passaggio di una conoscente, in quanto era intenzionata ad arrivare a piedi all’appuntamento con il vaccino contro il coronavirus. In questo periodo, infatti, è partita la vaccinazione anche per i più anziani.

Una storia davvero molto particolare quella di nonna Livia De Lucia, che ha colpito davvero tutti. Episodi del genere non accadono tutti i giorni, e dovrebbero farci capire che i sacrifici sono utili, soprattutto in questo particolare periodo storico caratterizzato dall’emergenza sanitaria causa dal Covid-19.