Deraglia un Frecciarossa vicino Lodi: ci sono 2 morti, strage evitata

Cosa ne pensa l’autore

Domenico Mogavero - Quando succedono queste cose così tragiche penso sempre che ci sia bisogno di manutenzione, dalle piccole opere che possono essere una piazza, un palazzo, una piscina comunale, fino alle grandi infrastrutture. Non si può pensare solo e sempre al profitto. Mi viene in mente Autostrade per l’Italia, che per anni hanno abbassato gli investimenti per la manutenzione, con i risultati che tutti conosciamo.