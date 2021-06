Ieri sera, 2 giugno, nella puntata di “Chi l’ha visto?” sono state trasmesse delle intercettazioni che fanno emergere nuovi particolari sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, di cui si sono perse le tracce a Mazara del Vallo nel 2004, mentre giocava sull’uscio della sua abitazione. Proprio su questa scomparsa si sono, specie negli ultimi tempi, riaccesi i riflettori per sapere cosa è accaduto alla piccola.

Le intercettazioni riguardano Fabrizio. ex fidanzato di Jessica Pulizzi. al centro delle indagini dei carabinieri. In una di esse, si dice:“Ce l’ammazzasti a chidda?”.

Le versioni di Fabrizio di Jessica non combaciano

Nelle intercettazioni ascoltate ieri, Fabrizio rivolge all’ex fidanzata Jessica Pulizzi la domanda “Ce l’ammazzasti a chidda?“…parole per cui nel 2006 era finito davanti ai carabinieri , raccontando di aver avuto una relazione con Jessica fino al 2003 e di non averle più parlato dopo la separazione. Le intercettazioni risalgono, invece, a dicembre 2004, quindi a 3 mesi dopo la scomparsa. In un secondo momento, il giovane ha ammesso di aver incontrato Jessica nel 2004 e di aver passato con lei del tempo presso il forno di un amico.

Jessica, dal canto suo, ha sostenuto di aver incontrato l’ex in un casolare e che quella domanda non era sta rivolta a lei ma era riferita a delle galline l’ presenti. Fabrizio le ha chiesto della sua situazione familiare, mentre Jessica, molto lapidariamente, avrebbe risposto: “Come noi soffriamo, soffrono anche loro”.

Il presunto odio di Jessica verso Piera Maggio

Fabrizio, prima di cambiare completamente versione nel corso del processo e di dire che Jessica non aveva mai nominato Piera Maggio, ha spiegato che Jessica era ossessionata da Piera Maggio, convinta che avesse rovinato la loro famiglia. la odiava da quando era venuta a conoscenza della relazione extraconiugale del padre con lei, prima che ufficializzassero la loro storia, aggiungendo un dettaglio sconvolgente: voleva a tutti i costi che lui la aiutasse a bruciarle l’auto.

Nel corso della puntata, si è parlato anche di Claudio Corona, fratello di Anna Corona che, secondo un testimone anonimo, gestiva un traffico illecito per un gruppo di criminali. Intanto, sotto casa di Piero Pulizzi, i giornalisti sono stati minacciati da alcuni giovani nelle vicinanze.