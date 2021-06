Denise Pipitone, giornalista Rai aggredito a colpi di casco: cresce la tensione a Mazara

Cresce la tensione sul caso di Denise Pipitone, la figlia di Piera Maggio e Pietro Pulizzi scomparsa in circostanze ancora tutte da chiarire 17 anni fa da Mazara del Vallo. Dopo la riapertura delle indagini, sono tante le trasmissioni televisive che si occupano del caso, sguinzagliando sul posto inviati in cerca di notizie.

Nelle ultime ore è arrivata la notizia che l’inviato Rai della trasmissione televisiva Ore 14 – condotta da Milo Infante – è stato aggredito da alcuni abitanti di Mazara. Aggressione avvenuta a colpi di casco. A riferire la notizia è stato lo stesso conduttore del programma di Rai 2, che ha attestato tutta la sua solidarietà al suo collaboratore.

In un post sul suo profilo Facebook, il conduttore ha esordito scrivendo: “Cercare la verità su Denise a Mazara può essere pericoloso” – quindi ha proseguito attestando solidarietà ed affetto all’inviato Fadi. Non è la prima volta che giornalisti ed inviati in cerca di notizie si imbattano in situazioni molto pericolose e subiscano delle aggressioni.

Milo Infante ha poi preannunciato che la persona che ha aggredito il suo inviato sarà denunciato, anche se pare lo stesso abbia riferito di non avere nulla da perdere. Purtroppo Mazara del Vallo è anche questo. Personaggi invisi alla legge, alle forze dell’ordine e al comune senso del vivere civile. La città di Denise Pipitone però è anche tanto altro.

Gli abitanti di Mazara sono capaci anche di gesti di grande umanità e solidarietà, anche nei confronti di chi è alla ricerca di notizie sul caso Pipitone. Piccole informazioni, più o meno valide per cercare una verità taciuta per troppi anni. Negli ultimi giorni l’ex pm di Mazara del Vallo Maria Angioni – che per anni si è occupata del caso della bambina scomparsa – ha fatto una rivelazione che ha dell’incredibile.

Sulla scorta di alcune indagini fatte privatamente, la Angioni avrebbe forse trovato la figlia di Piera Maggio. A rivelarlo è stata l’ex pm durante una trasmissione televisiva in quota Rai 1, Storie Italiane. A conferma delle sue parole sarebbe stata fatta vedere un’immagine della presunta Denise Pipitone.

La ragazza in questione è sposata ed ha anche una bambina. Ancora una volta le parole dell’ex pm hanno trovato però una smentita. Sembra infatti che la ragazza in questione sia in realtà una cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi. La giovane è di nazionalità tunisina e ha 26 anni. Nulla di fatto quindi, si ritorna di nuovo a cercare Denise Pipitone.