Dengue a Firenze: un nuovo caso mette in allarme il quartiere. In arrivo le disinfestazioni

In Toscana, e più precisamente a Firenze, c’è preoccupazione per l’ultimo caso di Dengue, ma è già stato deciso il provvedimento da prendere sabato 21 settembre dalle ore 8.00: si effettuerà una disinfestazione completa nelle zone limitrofe a via Ghibellina. L’ultimo caso di Dengue riguarda un signore che è stato in viaggio all’estero in un paese tropicale e, dopo il suo rientro in patria, è stato ricoverato in ospedale.

Insieme alla disinfestazione saranno diffuse anche delle informazioni rivolte ai cittadini su ciò che sarà fatto domani per difendersi da queste particolari zanzare tigre. Innanzitutto si metteranno degli insetticidi molto potenti nei pozzetti di proprietà private e pubbliche. Successivamente saranno rimosse le larve formate in modo da non provocare la nascita di nuovi esemplari che potrebbero creare altri problemi aiutando a diffondere le malattie.

Disinfestazione zanzara tigre: perché la Dengue è pericolosa?

L’obiettivo finale della disinfestazione è quello di limitare il numero di zanzare che potrebbero pungere la persona infetta e successivamente trasportare i virus altrove, in altri organismi diffondendo così la malattia. È il principio base della diffusione dell’epidemia.

Nonostante la capacità di diffusione di malattie della zanzara tigre non sia particolarmente elevata, è sempre preferibile tentare di ridurre ancora di più le possibilità di un possibile contagio multiplo. Fortunatamente, il tipo di zanzara che è più efficiente nel trasporto di malattie si chiama Aedes aegypti che al momento non è minimamente presente in Italia: neanche un esemplare.

La Dengue è una malattia causata da quattro tipi di virus chiamati Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4 e il motivo per cui si diffonde in Italia è il viaggio extracontinentale. Dunque la malattia colpisce all’estero e arriva in Italia con l’atterraggio dei malati, ancora incosci di avere addosso un’infezione grave. Nel momento in cui è necessario il ricovero, si prendono le dovute precauzioni.