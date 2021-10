Tutti noi ricordiamo Daniela Molinari, l’infermiera 47enne che alcuni mesi fa ha lanciato degli appelli in tv per cercare la madre biologica, fondamentale per il tracciamento del Dna che le serviva per accedere a delle terapie sperimentali negli USA.

Come sappiamo, la madre aveva inizialmente rifiutato di aiutarla, per poi offrirle aiuto, senza incontrarla. Finalmente una bella notizia: Daniela si trova ricoverata all’ospedale di Houston per essere sottoposta alle terapie sperimentali e da qui lancia un messaggio: “Care mamme, le mie dico, mi rivolgo a voi: abbracciamoci oggi perchè potremo non poterlo più fare”.

La sofferenza di Daniela

Daniela non nasconde di soffrire tantissimo il freddo e non pensava potesse esserci un dolore così grande e impossibile da sopportare.”Stamattina penso di non farcela, penso di mollare tutto, penso che certo come ho sempre detto la vita è un bene prezioso, ma alla sofferenza c’è un limite“. Ma la 47enne non è sola. Ha accanto il compagno Luca, da sempre vicino a lei e pronto a consolarla e a farle forza, e l’amore delle sue figlie.

Il messaggio alle due madri

La Molinari ha lanciato un appello alle due madri: “Mamma di pancia, non so nemmeno dove sei, ma tu lo sai bene esono sicura che ti interessi di come sto. Mamma di fatto, un carattere un pò particolare. Entrambe io e te, ma la vita sta provando a distruggermi, tienine conto”. Parole davvero forti, toccanti, le sue.

Daniela aggiorna il suo profilo Facebook come se fosse un diario, raccontando anche come la figlia abbia deciso di accompagnarla in questo percorso: “Mi ha accompagnato fino alla porta e mi ha abbracciata. L’abbraccio più bello del mondo, poi è andata con sua sorella e il mio amore a fare colazione”.

Daniela ha presentato una nuova richiesta al Tribunale per incontrare la madre con il patto di segretezza: accetterebbe di non sapere neppure il suo nome, ma almeno di vederla e parlarle. Per ora è stata respinta, ma non si arrende.

Quando tira le fila della sua vita,dice, c’è sempre qualcosa che manca. Pensa a lei, a un incontro mancato. Magari è un’illusione, ma è convinta che anche lei la pensi, che si interessi di come sta. Se lo sente, magari è solo un pensiero dettato dalla sofferenza, ma ci crede, ci spera e non vuole arrendersi. “Vorrei vederla e sentirmi meno sola”,confessa.