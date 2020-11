Dal primo dicembre i francobolli del Natale 2020

Anche in questo anomalo anno arrivano puntali i francobolli per una delle feste più attese, quella del Natale. Non sappiamo ancora csa ci aspetta e come potremmo vivere quei giorni ma una cosa potremmo pensare di fare, spedire per posta i nostri auguri come si faceva una volta.

Ed è anche per questo motivo che da moltissimi anni nel programma di emissione dei francobolli a cura del Ministero dello Sviluppo Economico non può non mancare l’attessissimo omaggio a questo momento. Il giorno di uscita è fissato al primo dicembre quando non ci sarà solo questo in vendita.

Come tradizione saranno due i francobolli dedicati, valori B (1,10 euro ) e B zona1 (1,15 euro) dedicati ad un soggetto religioso (o pittorico) e ad uno laico (o grafico). Vediamo come saranno i dentelli del 2020.

Relativamente al valore B, per la spedizione di una lettera in Italia, la vignetta riproduce un dipinto di Pietro Bonaccorsi, detto Perin del Vaga “Madonna con il Bambino” realizzato nel 1534 (riprodotto su gentile concessione della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia). Tirato in soli trecentomila pezzi (davvero pochi) in fogli da ventotto pezzi.

Il valore B zona1, spedizione in Europa, riproduce un’opera pittorica di Natino Chirico dal titolo “Stella cometa”, tirato in seicentomila pezzi con fogli da quarantacinque.

Come previsto dalle Linee Guida per l’emissione delle carte valori postali l’immagine verrà pubblicata il giorno dell’emissione del francobollo. Francobollo che stampato in forma adesiva a cura dell’Istituto poligrafico e zecca dello stato, troveremo al solito in vendita presso gli sportelli filatelici sicuramentre assieme agli altri prodotti realizzati per l’occasione come il bollettino descrittivo e l’annullo del primo giorno di emissione.

Giorno uno dicembre, infine, non soltanto Natale ma altre due voci un valore dedicato alla Giornata mondiale per la lotta all’AIDS (tariffa B con trecentomila pezzi) ed un altro celebrativo della Presidenza italiana del G20 (tariffa A zona 1 pari ad un costo di 3,50 euro con tiratura di quattrocentomila francobolli).