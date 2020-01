Da Poste Italiane arriva un nuovo timbro per i collezionisti filatelici

Piccola, nuova, rivoluzione per i collezionisti di francobolli. Poste Italiane, infatti, ha comunicato in data 24 gennaio che, dal prossimo tre febbraio, i timbri in dotazione agli sportelli filatelici subiranno una modifica.

I timbri che servono per annullare soprattutto le buste con i francobolli, in particolare per i filatelisti quando è in emissione una serie, vedranno adesso il profilo dell’Italia con – dentro un rettangolo – lo spazio per la data che, di volta in volta, l’operatore postale può spostare per le esigenze.

A completare il tutto, dentro due stelline, le scritte dell’ufficio postale con il codice di avviamento postale che lo ha in dotazione (saranno circa 480 uffici in tutto il territorio nazionale) e la scritta “poste italiane filatelia”: allo stesso, inoltre, si aggiungerà un timbro rosso con la scritta “primo giorno di emissione”, che sarà apposto accanto quando ad essere timbrato sarà un francobollo che avrà la data del giorno esatto di inizio vendita.

Fino ad ora, i timbri specifici erano due. Quello del collezionismo di buste primo giorno è una forma interessante per raccogliere i francobolli, oggi forse un po’ in diminuzione, ma in passato molto forte, se è vero che esistono ditte specializzate che realizzano buste molto apprezzate e richieste.

Tutti gli annulli speciali sono richiedibili presso gli sportelli in dotazione, ma anche via posta, inviandone apposita richiesta al responsabile filatelico all’indirizzo dell’ufficio postale che ci interessa, inserendo la commissione.

Solitamente, per l’annullo primo giorno (per ogni emissione poste ne realizza uno e a volte due, specifico nelle città direttamente interessate dalla commemorazione) la tempistica per la richiesta è di venti giorni lavorativi. Per gli annulli filatelici speciali, richiesti per particolari eventi su commissione, i giorni sono invece sessanta.

Gli annulli filatelici speciali possono essere un buon veicolo promozionale per lasciare un segno, e più o meno sono richiedibili da associazioni ed enti per “promuovere” particolari manifestazioni o ricorrenze.