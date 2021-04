I prodotti in scadenza da diverso tempo possono creare diversi danni ed essere deleteri per coloro che li consumano, oltre a incappare in multe e sanzioni se si trovano in vendita nei supermercati. È proprio quanto accaduto in un supermercato di Cuneo dove i responsabili sono stati multati a causa di prodotti come il latte scaduto da più di 5 mesi e ancora in vendita sugli scaffali. Vediamo cosa è successo.

Il Nucleo investigativo della Polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Cuneo, dopo aver ricevuto una segnalazione, ha fatto un giro di perlustrazione in un supermercato della città piemontese entrando in contatto con una serie di prodotti scaduti. Sugli scaffali si trovavano più di 600 confezioni di prodotti scaduti, tra cui il latte materno per bambini che era in scadenza da più di 5 mesi.

Il controllo è stato fatto in seguito a una segnalazione di un cittadino che si è reso immediatamente conto di tutti quei prodotti scaduti in vendita. Per questa ragione, il responsabile, ovvero il direttore del punto vendita è andato incontro ad una sanzione di 100 mila Euro. Durante i controlli effettuati dai militari, si sono resi conto che, tra i prodotti scaduti, si trovavano anche 8 confezioni di vellutata per bambini in scadenza da più di un mese.

Oltre ai prodotti e alimenti per i bambini, anche tantissimi altri alimenti erano in scadenza ed esposti alla vendita. Tra i vari cibi, anche diverse confezioni di latte per neonati che riportava la data di scadenza risalente a ben 5 mesi fa. Il latte per neonati era di varie marche risalente addirittura al mese di novembre scorso.

A questo punto, considerando l’ingente quantità di prodotti scaduti, i Carabinieri l’hanno sequestrata e tolta dalla vendita al commercio per cui è scattata immediatamente la multa da 100 mila Euro comminata al direttore dell’ipermercato.