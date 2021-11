Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada panoramica di Fremo Cuncunà (territorio comunale di Elva), nel cuunese, dove un ragazzo di 21 anni, Giulio Cavallo, ha perso la vita dopo essere caduto in una scarpata mentre guidava la sua auto. Il giovane risiedeva a Boves, sempre in provincia di Cuneo. A lanciare l’allarme sono stati due escursionisti tedeschi che si trovavano in zona e che hanno visto l’auto precipitare nella scarpata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi.

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco hanno tentato di recuperare il giovane caduto di sotto con la vettura. In campo anche il Soccorso Alpino. Quando i soccorritori hanno raggiunto la macchina per il povero Giulio non vi era ormai più nulla da fare, in quanto il 21enne sarebbe morto sul colpo. Da chiarire le cause del sinistro. Sulla vicenda, adesso, stanno indagando i carabinieri per capire il perché Giulio abbia perso il controllo del suo veicolo.

Studente di economia

Come tanti altri giovani della sua età, Cavallo aveva tanti sogni nel cassetto. Studiava economia a Cuneo ed era un ex calciatore della Benarzole Calcio. Alla notizia del suo decesso i suoi compagni di squadra hanno voluto lasciare un ricordo al loro amico ed ex compagno di squadra. “La società comunica di aver appreso una terribile notizia .. tutta la società , lo staff tecnico e i giocatori si uniscono al dolore della famiglia Cavallo… per la perdita troppo prematura del nostro ex tesserato classe 2000 Giulio ! Le più sentite condoglianze a tutte le persone che come noi gli hanno voluto bene!” – così scrive in un post pieno di dolore la società ASD Benarzole Calcio. Attualmente militava nel Margarita.

Al Margarita, Giulio era arrivato questa estate. Era un volto noto nel mondo del calcio regionale e provinciale, in quanto ha militato in tante squadre della zona, incluso anche il Cuneo. “Non è possibile. Un ragazzo speciale. Non ci credo. Rip Giulio” – così ha commentato un utente sui social.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su quanto avvenuto in provincia di Cuneo questa mattina. Grandissimo il dolore dei famigliari. Saranno gli inquirenti a stabilire che cosa sia realmente successo stamane a Elva. La cittadina di Boves adesso è addolorata per la scomparsa di Giulio Cavallo.