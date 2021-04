Cuneo: dopo 50 anni di matrimonio, muoiono a 15 giorni di distanza

Ci sono storie, relazioni d’amore che valicano i confini del tempo e dello spazio. Il Covid è un virus letale e le tantissime morti di questo periodo ne sono la dimostrazione. Non lascia scampo. Capita che, dopo una vita insieme, due coniugi muoiano a pochissima distanza l’uno dall’altra come se non ce la facessero a vivere separati. La storia di Anita e Giuseppe è un esempio di amore, ma anche di grande tristezza.

Anita e Giuseppe hanno condiviso 50 anni d’amore. Un matrimonio felice e appagato, anche grazie ai loro due figli: Walter e Sebastiano ai quali il padre ha trasmesso la grande passione per lo sci al punto che, fin da piccoli, gli ha insegnato a stare in pista e oggi sono insegnanti di questo sport. Una coppia conosciuta da tutti a Demonte, Cuneo, ma purtroppo hanno dovuto fare i conti con il Covid.

Giuseppe era appassionato di sci sin da piccolo e ha anche fondato il Club Festiona per gli amanti di questo sport che lui, purtroppo, ha dovuto interrompere per aiutare la madre che è rimasta vedova. In seguito, si è dedicato al lavoro di boscaiolo per mantenere la sua famiglia fino all’incontro con Anita, sua moglie per 50 anni.

I loro nomi Giuseppe e Anita ricordano Garibaldi e Anita Ribeiro da Silva, la donna amata. Purtroppo, su di loro incombe il Covid per cui si ammalano a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Le loro condizioni, con il tempo, peggiorano, al punto che vengono ricoverati in ospedale dove Anita muore il 5 aprile, mentre Giuseppe 15 giorni dopo.

Al momento del trapasso, Anita aveva 78 anni, mentre Giuseppe 82. Dietro di loro, lasciano i figli, ovvero Walter e Sebastiano, che come vogliono le restrizioni, considerando le norme anti-Covid, hanno organizzato un funerale con pochissimi intimi per chi li ha amati.