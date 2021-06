Una terribile tragedia si è verificata a Sommariva Bosco, in provincia di Cuneo, nella serata di ieri. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato travolto da un getto di grano appena trebbiato, il quale era stato lanciato da un macchinario nel cassone di un grande rimorchio dove il piccolo stava giocando. Al momento del dramma i genitori si trovavano poco lontano. Sono stati proprio loro a lanciare l’allarme.

La tragedia si è consumata all’interno dell’azienda agricola di famiglia. Immediatamente i genitori del piccolo hanno chiamato i soccorsi, ma al loro arrivo per il piccolo non ci sarebbe stato più nulla da fare. Sono stati vani i tentativi di rianimazione praticati dal personale medico. Sul posto, vista la gravità della situazione, il personale dell’azienda di emergenza e urgenza ha fatto intervenire anche un elicottero di soccorso. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità della vittima

Indagini in corso

Al momento sono in corso le relative indagini per capire che cosa sia esattamente successo all’interno dell’azienda agricola. Sul posto, per i rilievi del caso e per ascoltare i testimoni, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. La Procura di Asti ha aperto un fascicolo sull’incidente e ha disposto l’autopsia prima del nulla osta per i funerali.

Sotto shock i famigliari del bambino, che hanno visto il dramma verificarsi sotto i propri occhi. Per loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sommariva Bosco è una piccola frazione di Maniga. Nei prossimi giorni l’autorità giudiziaria disporrà l’autopsia sul corpicino del bimbo deceduto.

Gli abitanti della piccola frazione sono rimasti sgomenti per quanto accaduto. Il bambino deceduto pare soffrisse anche di asma, per cui si pensa che possa essere morto anche a causa delle esalazioni provocate dal grano. Sarà l’esame autoptico a chiarire tutti i particolari. Il piccolo è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.