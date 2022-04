A volte, per distrazione o disattenzione, capitano incidenti molto pericolosi e drammatici che rischiano di causare perdite importanti. Spesso i protagonisti di queste vicende sono bambini piccoli che vogliono sperimentare qualcosa di diverso dal solito e che, per questo, mettono in pericolo la propria vita. Un caso simile è accaduto a Saluzzo, in provincia di Cuneo, dove un bambino di due anni è morto nell’azienda agricola sbalzato da un trattore. Qui la dinamica di quanto accaduto.

In base a quanto si sta ricostruendo dalle forze dell’ordine, sembra che il bambino di due anni fosse alla guida del trattore, quando per cause, ancora da accertare, sia stato sbalzato dal mezzo ed è caduto da un terrazzamento facendo un volo di tre metri. Fortunatamente il trattore non lo ha schiacciato. I genitori hanno assistito alla scena provando a soccorrerlo immediatamente.

Il bambino è stato poi trasportato in ospedale, ma non ce l’ha fatta a sopravvivere, a causa delle gravi ferite e del trauma che ha riportato durante la caduta dal mezzo. Sebbene il mezzo non lo abbia schiacciato, sicuramente per lui è stato devastante l’impatto, considerando che ha fatto un volo di tre metri procurandogli lesioni gravi, per cui non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

Non appena giunto in ospedale, insieme ai Carabinieri, si è provato a ricostruire la dinamica di quanto successo, anche se tuttora sono ancora molti i punti da chiarire. I Carabinieri hanno fatto un sopralluogo nell’azienda agricola e sembra, anche se risulta impossibile, che il bambino fosse alla guida del mezzo senza la supervisione di un adulto.

Sembra che il bambino abbia messo in moto il mezzo agricolo, non riuscendo a manovrarlo e perdendo così il controllo. Attualmente è stata aperta una inchiesta che avrà modo di far luce su quanto accaduto. Nelle prossime ore, i genitori del bambino saranno sottoposti a interrogatorio per capire bene la dinamica e come mai il bambino fosse da solo a bordo del trattore.

Una storia che ricorda quella accaduta a Luca Bertolo, ragazzo di 16 anni che, a Nole, ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il muletto che lo ha schiacciato.